Венгерский министр захотел встретиться с Лавровым

Глава МИД Венгрии Сийярто захотел встретиться с коллегой Лавровым на ГА ООН

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто захотел встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает агентство MTI.

«Министр подчеркнул важность сохранения диалога и сообщил, что встретится со своими иранским и российским коллегами на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в США. Отмечается, что 5 сентября в Нью-Йорке началась 78-я сессия ГА ООН.