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19:40, 15 сентября 2023Мир

Венгерский министр захотел встретиться с Лавровым

Глава МИД Венгрии Сийярто захотел встретиться с коллегой Лавровым на ГА ООН
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: John Thys / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто захотел встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает агентство MTI.

«Министр подчеркнул важность сохранения диалога и сообщил, что встретится со своими иранским и российским коллегами на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в США. Отмечается, что 5 сентября в Нью-Йорке началась 78-я сессия ГА ООН.

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    Виктория Кондратьева
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