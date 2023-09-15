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14:28, 15 сентября 2023Россия

Армия России уничтожила склад боеприпасов украинских войск в зоне СВО

Минобороны: под Херсоном уничтожен склад боеприпасов украинской теробороны
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов украинской территориальной обороны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пораженный российскими военнослужащими объект располагался в районе населенного пункта Садовое, уточнил представитель Минобороны. Село с таким названием находится в 15 километрах к востоку от Херсона на берегу реки Ингулец.

За минувшие сутки в ходе боев на херсонском направлении уничтожено до 75 солдат Вооруженных сил Украины, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».

В пятницу, 15 сентября, Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Водные беспилотники полупогружного типа были ликвидированы силами Черноморского флота.

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    Алан Босиков
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