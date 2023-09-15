Минобороны заявило об уничтожении двух катеров ВСУ полупогружного типа

Минобороны: ЧФ уничтожил два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа

Российские военнослужащие уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) полупогружного типа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что катера противника обнаружили и уничтожили силы Черноморского флота (ЧФ) в юго-западной части Черного моря.

В пятницу, 15 сентября, российский малый ракетный корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Корабль поразил украинский надводный дрон из штатного вооружения.