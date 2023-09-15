Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 15 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух катеров ВСУ полупогружного типа

Минобороны: ЧФ уничтожил два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) полупогружного типа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что катера противника обнаружили и уничтожили силы Черноморского флота (ЧФ) в юго-западной части Черного моря.

В пятницу, 15 сентября, российский малый ракетный корабль «Аскольд» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Корабль поразил украинский надводный дрон из штатного вооружения.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк повысил ключевую ставку

    В зоне СВО начали применять робот БРГ-1

    У россиян появилась возможность узнать оценку своей машины онлайн

    В российском регионе пожарный поезд привлекли к тушению крупного возгорания

    Грета Тунберг оказалась под угрозой тюрьмы второй раз за год

    Свитер принцессы Дианы с черной овцой на груди продали за 110 миллионов рублей

    США приблизились к передаче Украине дальнобойных ракет

    Центробанк повысил прогноз по инфляции на год

    СБУ повторно обвинила в госизмене популярного в России блогера

    Названы способы реанимировать кожу лица после жаркого лета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости