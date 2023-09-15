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14:18, 15 сентября 2023Среда обитания

Назван простой способ избавиться от плодовых мушек в квартире

«БелНовости»: избавиться от плодовых мушек поможет уксус

Фото: André Karwath / Wikimedia

Избавиться от плодовых мушек в квартире можно с помощью ловушки из уксуса. Простой способ справиться с насекомыми назвали эксперты «БелНовости».

Как правило, мушки попадают в жилье вместе с фруктами и овощами, после чего стремительно размножаются в благоприятных условиях. Насекомым нравятся переспелые или портящиеся плоды, напитки и другие продукты питания. Кроме того, вредителей привлекают мокрые губки для мытья посуды, грязная посуда и мусор.

В первую очередь эксперты советуют избавится от всего, что может стать приманкой для мушек. Далее можно приступать к изготовлению ловушки. Потребуются одноразовый пластиковый стакан, уксус, ломтик яблока или любого другого фрукта. Емкость с ингредиентами необходимо накрыть пищевой пленкой с отверстиями и оставить в месте скопления насекомых. Мушки слетятся на запах еды, но не смогут выбраться наружу из такой ловушки.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от мух в квартире. Для этого потребуется изготовить простую ловушку из дрожжей и сахара.

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    Александра Качан
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