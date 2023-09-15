Премьеру ремейка «Мистера и миссис Смит» отложили из-за забастовок в Голливуде

Выход сериала «Мистер и миссис Смит» от режиссера Кристиана Спренгера откладывается из-за забастовки голливудских актеров и сценаристов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Премьера ремейка известного фильма 2005 года выпуска должна была состояться на стриминговом сервисе Prime Video в ноябре. Главные роли в проекте вместо актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Спренгер не только выступил постановщиком шоу, но также стал продюсером и оператором.

По сюжету сериала супруги Джон и Джейн устали от брака, едва поженившись. При этом оба работают наемниками и в определенный момент получают заказ устранить друг друга.

Ранее сообщалось, что австралийская актриса и продюсер Марго Робби поддержала забастовку Гильдии киноактеров США. Звезда фильма «Барби» присоединилась к пикету коллег — она прошлась по улице в футболке с надписью «SAG-AFTRA (профсоюз, объединяющий Гильдию киноактеров США (SAG) и Американскую федерацию актеров телевидения и радио (AFTRA)) на забастовке» и с транспарантом с такой же надписью.