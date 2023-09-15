Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:46, 15 сентября 2023Среда обитания

У россиян появилась возможность узнать оценку своей машины онлайн

Приложение «Оцени авто» ВКонтакте позволит узнать оценку стоимости своей машины

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Мини-приложение «Оцени авто» позволит россиянам узнать оценку рыночной стоимости своего автомобиля. Сервис проведет оценку машины, а жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей смогут оставить заявку на ее продажу. Приложение запустили ВКонтакте и сервис «СберАвто», о чем сообщается в релизе для «Ленты.ру».

Ранее дистанционная оценка стоимости автомобиля в сервисе «СберАвто» была доступна только жителям двух столиц. Благодаря запуску мини-приложения «Оцени авто» ВКонтакте каждый житель России может узнать, по какой цене продать машину, — для этого не надо скачивать отдельное приложение или переходить на другой сайт.

Для онлайн-оценки стоимости автомобиля необходимо указать регион, пробег машины, а также его госномер либо VIN. Предварительная стоимость авто формируется на основании аналитики предложений на популярных автомобильных сайтах по похожим моделям в регионе.

Жители четырех вышеуказанных регионов после этого могут подать заявку на выездной осмотр и продажу машины в любом удобном месте. «СберАвто» принимает к выкупу исправные легковые автомобили, с левым рулем и пробегом не более 350 тысяч километров.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк повысил ключевую ставку

    Массовое увольнение учителей из школы в Екатеринбурге объяснили

    Процесс установки 235-тонного моста в Москве попал на видео

    Принц Уильям захотел стать политиком мирового уровня

    Хозяйка 44 собак напала на сотрудников МВД и была отправлена в психбольницу

    Названы претенденты на премию «Джентльмен года» в футболе

    В зоне СВО начали применять робот БРГ-1

    У россиян появилась возможность узнать оценку своей машины онлайн

    В российском регионе пожарный поезд привлекли к тушению крупного возгорания

    Грета Тунберг оказалась под угрозой тюрьмы второй раз за год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости