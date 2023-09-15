У россиян появилась возможность узнать оценку своей машины онлайн

Приложение «Оцени авто» ВКонтакте позволит узнать оценку стоимости своей машины

Мини-приложение «Оцени авто» позволит россиянам узнать оценку рыночной стоимости своего автомобиля. Сервис проведет оценку машины, а жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей смогут оставить заявку на ее продажу. Приложение запустили ВКонтакте и сервис «СберАвто», о чем сообщается в релизе для «Ленты.ру».

Ранее дистанционная оценка стоимости автомобиля в сервисе «СберАвто» была доступна только жителям двух столиц. Благодаря запуску мини-приложения «Оцени авто» ВКонтакте каждый житель России может узнать, по какой цене продать машину, — для этого не надо скачивать отдельное приложение или переходить на другой сайт.

Для онлайн-оценки стоимости автомобиля необходимо указать регион, пробег машины, а также его госномер либо VIN. Предварительная стоимость авто формируется на основании аналитики предложений на популярных автомобильных сайтах по похожим моделям в регионе.

Жители четырех вышеуказанных регионов после этого могут подать заявку на выездной осмотр и продажу машины в любом удобном месте. «СберАвто» принимает к выкупу исправные легковые автомобили, с левым рулем и пробегом не более 350 тысяч километров.

