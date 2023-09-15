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21:07, 15 сентября 2023Мир

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

США на следующей неделе объявят о предоставлении Киеву нового пакета вооружений

Фото: Globallook Press

Вашингтон на следующей неделе объявит о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи. Об этом рассказал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины можно ожидать на следующей неделе», — анонсировал он. По мнению Салливана, оружие поможет украинской армии в контрнаступлении.

Ранее стало известно, что Украина получит средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Помимо этого, США предоставят Киеву технику для разминирования, оборудование для технического обеспечения и интеграции систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров.

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    Марина Совина
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