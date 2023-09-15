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13:07, 15 сентября 2023Моя страна

Экипаж Конюхова побил мировой рекорд по пролету на паралете

Экипаж путешественника Конюхова побил мировой рекорд на Эльбрусе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса пилот Игорь Потапкин достигли высоты 4 687 метров, выполняя полет над Эльбрусом на двухместном паралете. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, экипаж улучшил ранее установленный мировой рекорд на 117 метров. «Команда в полете более трех часов, сейчас они поднялись до 4 687 метров», — рассказал руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова Оскар Конюхов.

Полет выполнялся для установления национального и мирового рекордов высоты для экипажа двухместного паралета. Действующий рекорд был установлен в 2003 году венгерскими пилотами — они достигли высоты 4570 метров.

В ходе полета путешественники также хотели проверить работоспособность систем паралета и жизнеобеспечения экипажа в условиях разреженного воздуха, близких к Северному полюсу.

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    Варвара Кошечкина
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