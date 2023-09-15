Иммунолог предупредил об угрозе новой пандемии

Иммунолог Крючков заявил об угрозе пандемии птичьего гриппа в ближайшие годы

Происходят регулярные прорывы межвидового барьера птичьего гриппа при передаче от животного к человеку, причем такие прорывы наблюдаются все чаще. Это может указывать на угрозу пандемии опасного вируса уже в ближайшие годы, человечеству следует быть к этому готовым. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Передача от человека к человеку пока не так эффективна, но на перспективу мы должны понимать, что происходит адаптация вируса за счет того, что прорывы становятся все более регулярными. В этом случае, при несвоевременно принятых мерах, что наверняка произойдет, потому что контролировать такой процесс крайне сложно, мы перейдем в этап пандемического гриппа, как было три раза в XX веке. Это может случиться хоть в следующем сезоне, прогнозировать здесь что-то невозможно. Именно птичий грипп, на мой взгляд, является следующим кандидатом на глобальную пандемию», — уверен иммунолог.

Птичий грипп, по его словам, намного более заразен, чем привычные человечеству варианты, ведь популяционная иммунная система к нему не готова. Чтобы наработать коллективный иммунитет, необходимо либо проводить массовую вакцинацию, либо дожидаться, когда человечество переболеет новым вирусом.

«Проблема в том, что птичий грипп более патогенный и летальный, чем сезонный. При этом его пандемия в любом случае произойдет, вопрос — когда? Именно поэтому необходимо заранее готовить вакцины, готовить платформы для их разработки и массового производства», — предупредил Крючков.

Он добавил, что серотипов птичьего гриппа достаточно много. Раньше они не вызывали массовой заболеваемости, потому и массовая вакцинация тоже не проводилась. Но прорывы межвидового барьера происходят все чаще, что должно настораживать человечество.

Ранее китайские и британские ученые выявили у вируса птичьего гриппа опасную мутацию, увеличивающую риск передачи инфекции людям. Сообщалось, что такая инфекция приводит к острому респираторному дистресс-синдрому, а в конечном итоге может вызвать летальный исход.