Cell: у вируса птичьего гриппа выявили опасную для человека мутацию

Китайские и британские ученые выявили у вируса птичьего гриппа опасную мутацию, увеличивающую риск передачи инфекции людям. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

В ходе работы был изучен подтип вируса птичьего гриппа, эндемичный на птицефабриках в Китае, — H3N8 (AIV). В эксперименте на лабораторных мышах и хорьках авторы обнаружили, что вирус совершил адаптивные изменения, вызывающие тяжелые инфекции у млекопитающих. В частности, вирус приобрел возможность связывания с человеческими рецепторами и аминокислотную замену PB2-E627K, необходимую для передачи воздушно-капельным путем. Такая инфекция приводит к острому респираторному дистресс-синдрому, а в конечном итоге может вызвать летальный исход.

Исследователи подчеркивают, что их открытие демонстрирует потенциальную опасность надвигающейся эпидемии или пандемии. Поэтому необходимо провести новые исследования по мониторингу подобных вирусов у домашней птицы и людей.

Тем не менее изученный вирус не обладает одним важным качеством для передачи его новым млекопитающим и людям — кислотоустойчивостью. Именно на этот фактор следует обращать особое внимание специалистам в дальнейшей работе.

В июне 2023 года сотрудники детской больницы Святого Иуды (США) и ВОЗ заявили о быстрой эволюции вируса птичьего гриппа H5N1 по всему миру.