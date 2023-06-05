Зафиксирована быстрая эволюция вируса птичьего гриппа

Nature Communications: вирус птичьего гриппа стал заразнее

Команда специалистов из детской больницы Святого Иуды (США) и ВОЗ зафиксировала быструю эволюцию вируса птичьего гриппа H5N1 по всему миру, что подтверждается частыми призывами вакцинировать домашних птиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

С того момента, как впервые был обнаружен вирус птичьего гриппа, вспышки в основном характеризовались сезонными проявлениями. Однако теперь ученые отмечают, что, вероятнее всего, после 2021 года «что-то произошло», после чего H5N1 стал гораздо заразнее. С тех пор вспышки заболевания происходят каждый год, инфицируя новые районы и приводя к массовой гибели диких и домашних птиц.

В новой работе авторы заражали животных одним из штаммов патогена. В мозге подопытных было выявлено огромное количество вирусных частиц, что приводит к гораздо более серьезным последствиям, чем предыдущие штаммы. Такая быстрая изменчивость вируса говорит о том, что он может приобрести новые генетические черты, увеличив риск заражения для человека.

В исследовании также успешно заражались хорьки. Вирус был обнаружен у растущего числа млекопитающих, что может быть тревожным признаком. Так, с начала года на северном побережье США погибло около девяти тысяч морских львов, пингвинов, выдр, морских свиней и дельфинов. Предполагается, что животные погибли, съев больных птиц.

Тем не менее на сегодняшний день случаи заражения людей редки, а вероятность инфицирования для человека по-прежнему низкая. Это происходит потому, что птичьи вирусы связываются с иными рецепторами на клетке-хозяине, чем вирусы человека. Но для того, чтобы адаптироваться к заражению людей, патогену достаточно двух или трех незначительных изменений в одном белке.

По словам экспертов, одним из способов снизить общее число случаев птичьего гриппа и уменьшить риск для людей, может стать вакцинация домашней птицы по всему миру. Некоторые страны, включая Китай и Египет, уже провели подобные кампании.