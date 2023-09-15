Россиянам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ганьшин: в выходные в Москве ожидается до плюс 18 градусов

В эти выходные, 16 и 17 сентября, температура в Москве будет достигать плюс 16 градусов в субботу и плюс 18 градусов в воскресенье. Жителей столицы ожидает облачная и малооблачная погода без осадков, рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин, пишут «Известия».

Самая теплая погода ожидается в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Омске, Перми и Ростове-на-Дону. В этих городах в выходные воздух прогреется до плюс 21-25 градусов.

При этом наиболее прохладные выходные ждут жителей Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга и Челябинска — от плюс 17 до плюс 19 градусов.

В столице в субботу, 16 сентября, днем температура будет составлять плюс 16-17 градусов. В ночь на 17 сентября она опустится до плюс 3-5 градусов, в некоторых районах возможны даже ночные заморозки. Также ожидаются дожди, спрогнозировал ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.