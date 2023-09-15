Бойца «Азова» осудили на 26 лет за расстрел двух мирных жителей в Мариуполе

В ДНР осудили на 26 лет бойца «Азова», расстрелявшего двух мирных жителей

В Донецкой народной Республике (ДНР) суд приговорил к 26 годам лишения свободы военнослужащего особого отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Руслана Колодяжного за расстрел двух мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Военный признан виновным по пунктам «а,ж,л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное в отношении двух лиц, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с марта по апрель 2022 года Колодяжный находился на боевой позиции «Нави» в квартире дома на улице Азовстальской в Мариуполе. Он заметил мужчин, идущих по улице и доложил об этом командиру. Тот приказал ликвидировать горожан. Тогда боец выстрелил в мирных граждан, нанеся смертельные ранения.