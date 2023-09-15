Россиянин продал 12-летнюю собаку друга за бутылку пива на вокзале

Мужчина продал 12-летнюю собаку соседа за бутылку пива на нижегородском вокзале

На вокзале в Нижнем Новгороде мужчина продал 12-летнюю собаку друга за бутылку пива. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации авторов канала, присмотреть за той-терьером мужчину попросил сосед, который уехал на пару дней. Россиянин взял соседскую собаку с собой в электричку — там он употреблял алкоголь с попутчиком и согласиться обменять той-терьера на пиво.

Когда новый хозяин 12-летней собаки принес ее домой, его жена связалась с настоящим хозяином питомца, который разместил в интернете объявление о пропаже точно такой же собаки. Той-терьера вернули владельцу, который впоследствии забрал заявление из полиции.

Ранее в Ленинградской области мужчина избил двух подростков за то, что они отказались пить с ним пиво. Случившееся сняли на видео.