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09:47, 15 сентября 2023Россия

Россиянин продал 12-летнюю собаку друга за бутылку пива на вокзале

Мужчина продал 12-летнюю собаку соседа за бутылку пива на нижегородском вокзале

Фото: Pawel Kadysz / Unsplash

На вокзале в Нижнем Новгороде мужчина продал 12-летнюю собаку друга за бутылку пива. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации авторов канала, присмотреть за той-терьером мужчину попросил сосед, который уехал на пару дней. Россиянин взял соседскую собаку с собой в электричку — там он употреблял алкоголь с попутчиком и согласиться обменять той-терьера на пиво.

Когда новый хозяин 12-летней собаки принес ее домой, его жена связалась с настоящим хозяином питомца, который разместил в интернете объявление о пропаже точно такой же собаки. Той-терьера вернули владельцу, который впоследствии забрал заявление из полиции.

Ранее в Ленинградской области мужчина избил двух подростков за то, что они отказались пить с ним пиво. Случившееся сняли на видео.

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    Анастасия Шейкина
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