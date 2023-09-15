Россия заработала на продаже в США фанеры

«Ведомости»: Россия продала в США фанеры на 50 миллионов долларов

С января по июль 2023 года российские лесопромышленники поставили в США 89 тысяч кубометров фанеры, заработав порядка 50 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные Lesprom Analytics пишут «Ведомости».

Продажи продолжились, несмотря на введенную американцами заградительную пошлину в размере 50 процентов. Однако в физическом выражении они все же сократились на 65,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в денежном — на 76,8 процента.

До начала боевых действий на Украине Россия занимала пятое место среди всех поставщиков фанеры в США, в 2021 году ее доля составила 7,4 процента с результатом 568,8 тысячи кубометров фанеры на сумму 361,3 миллиона долларов.

С 2022 года российскую фанеру США начали заменять на поставки из Испании, а крупнейшим экспортером по-прежнему остается Бразилия. Кроме того, общий импорт фанеры в США за семь месяцев 2023 года упал в два раза в годовом выражении.

Консультант WhatWood Игорь Новоселов рассказал, что поставки в США ведут около 30 российских производителей фанеры. Отгрузка идет из Архангельской и Ленинградской областей. Причиной сохранения экспорта являются особые характеристики продукции, например, плотность, которая отличает ее от фанеры из Азии.

По словам эксперта, даже с учетом 50-процентной пошлины продажа фанеры в США остается более выгодной, чем поставки на внутренний рынок, в страны Ближнего Востока или СНГ.

В конце августа сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) начала антидемпинговое расследование в отношении поставок в страны Евросоюза березовой фанеры из Казахстана и Турции, которая, предположительно, имеет российское происхождение.