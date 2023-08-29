Европа решила наказать две страны из-за российской фанеры

Еврокомиссия обвинила Казахстан и Турцию в поставках российской березовой фанеры

Еврокомиссия (ЕК) начала антидемпинговое расследование в отношении поставок в страны Евросоюза (ЕС) березовой фанеры из Казахстана и Турции, которая, предположительно, имеет российское происхождение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство торговли и интеграции среднеазиатской страны.

Отмечается, что отказавшихся сотрудничать при расследовании пригрозили наказать самой высокой из действующих антидемпинговых пошлин в 15,8 процента. Те же меры пообещали распространить на товары казахстанского производства при импорте в ЕС в случае, если ЕК подтвердит обход действующей антидемпинговой меры на российскую березовую фанеру.

Поставки березовой фанеры из России в Европу начали облагаться антидемпинговыми пошлинами в 2021 году. Решение приняли после расследования, показавшего, что российские компании постоянно занижали цену на экспортный товар. С 2017 по 2021 год она снизилась почти на 10 процентов — с 646 до 584 евро за тонну.

Ранее стало известно, что США разорвали соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок российских плит из углеродистой стали, в результате чего в отношении такой продукции компании «Северсталь» ввели антидемпинговую маржу в размере 53,81 процента, а в отношении России в целом — 185 процентов.