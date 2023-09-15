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10:46, 15 сентября 2023Бывший СССР

Названа просьба Украины к Камбодже

Khmer Times: Киев попросил Камбоджу обучить офицеров разминированию

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украинские власти обратились к руководству Камбоджи и попросили предоставить техническую поддержку, а также обучить персонал для проведения операций по разминированию. Об этом пишет камбоджийская газета Khmer Times.

Запрос на поддержку и обучение прозвучал во время онлайн-встречи первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко с генеральным директором Камбоджийского центра по разминированию (CMAC) Хенг Ратаной.

Свириденко отметила, что опыт Камбоджи в разминировании крайне полезен для украинской стороны. «Украина заинтересована в продолжении и расширении программ обучения наших саперов», — сказала она.

Ранее саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на невозможность пользоваться на фронте машинами для разминирования. По словам командира одного из саперных подразделений 128-й бригады ВСУ, украинские военные не могут использовать даже такие усовершенствованные системы, как американские противоминные комплексы M58.

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    Кристина Есикова
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