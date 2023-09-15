Возбуждено дело из-за лжеминирования электросамокатов в российском городе

В Петербурге полиция возбудила дело из-за лжеминирования электросамокатов

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после сообщения о ложном минировании всех электросамокатов города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, звонок в дежурный отдел поступил 13 сентября около девяти часов вечера. Неизвестный сообщил, что якобы все электросамокаты в городе заминированы. Правоохранительные органы ничего подозрительного на стоянках мобильного транспорта не нашли.

На данный момент ведется поиск злоумышленника. В отношении него возбуждено дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

Ранее россиянка получила условный срок за «минирование» отдела полиции.