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10:40, 15 сентября 2023Силовые структуры

Возбуждено дело из-за лжеминирования электросамокатов в российском городе

В Петербурге полиция возбудила дело из-за лжеминирования электросамокатов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после сообщения о ложном минировании всех электросамокатов города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, звонок в дежурный отдел поступил 13 сентября около девяти часов вечера. Неизвестный сообщил, что якобы все электросамокаты в городе заминированы. Правоохранительные органы ничего подозрительного на стоянках мобильного транспорта не нашли.

На данный момент ведется поиск злоумышленника. В отношении него возбуждено дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

Ранее россиянка получила условный срок за «минирование» отдела полиции.

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    Олеся Мицкевич
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