Штукатурка с потолка общежития в Петербурге обрушилась на студентку

Штукатурка с потолка общежития в Санкт-Петербурге обрушилась на студентку СПбГУ

Штукатурка с потолка общежития в Санкт-Петербурге обрушилась на одну из студенток СПбГУ. О происшествии сообщает издание «Подъем».

Инцидент произошел в общежитии №4. Куски штукатурки упали на кровать и рабочий стол, за которым находилась девушка. Студентка заявила, что не получила серьезных травм. «Я практически никак не пострадала. Ноутбук пострадал, но мне оплатят полностью его ремонт», — рассказала она.

Девушку временно переселили в другую комнату. По ее словам, в последний раз ремонт в комнате проводился около 20 лет назад. Информацию подтвердило руководство университета, отметив, что после инцидента была проведена проверка других жилых помещений в общежитии. Нескольких студентов также переселили в целях безопасности.

«Университет ежегодно запрашивал финансирование на содержание и капитальный ремонт общежитий в объеме не менее 1,7 миллиарда рублей, но до 2022 года включительно дополнительных бюджетных ассигнований СПбГУ не предоставлялось», — заявили в администрации. Отмечается, что в 2023 и 2024 годах на ремонт выделили 1,5 миллиарда в связи 300-летним юбилеем университета.

Ранее директор авиационного техникума в городе Жуковском Наталья Тылик пожаловалась на состояние здания, в котором приходится заниматься учащимся. Объект частично разрушен, однако сделать ремонт нет возможность из-за проблем с арендой.