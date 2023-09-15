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20:12, 15 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о рассмотрении дела депутата Рады Шуфрича в закрытом режиме

УНН: рассмотрение дела депутата Верховной Рады Шуфрича пройдет в закрытом режиме
Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич. Фото: ВАДИМ ЧУПРИНА / Wikimedia

Суд на Украине рассмотрит дело обвиняемого в госизмене депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича в закрытом режиме. Об этом сообщает украинское издание УНН.

«В начале заседания прокуроры подали ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме ввиду того, что в материалах дела содержится информация о деятельности лиц разведывательной деятельности Украины. По их словам, эти данные могут содержать государственную тайну», — говорится в сообщении.

Судья Сергей Вовк сообщил, что сторона защиты депутата попросила перерыв на ознакомление с ходатайством, после чего он объявил, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Утром 15 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к Шуфричу. Депутата подозревают в госизмене и сотрудничестве с бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимиром Сивковичем, которого украинские власти считают сотрудником ФСБ.

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    Алевтина Запольская
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