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14:36, 15 сентября 2023Забота о себе

Названы способы реанимировать кожу лица после жаркого лета

Косметолог Наталья Радкевич призвала активно увлажнять кожу после жаркого лета

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

После жаркого лета следует активно увлажнять кожу, посоветовала косметолог, бьюти-эксперт Siberian Wellness Наталья Радкевич. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие способы реанимировать кожу в короткий срок.

Радкевич объяснила, что за лето кожа лица подвергалась активному воздействию ультрафиолетовых лучей. Из-за этого могли появиться веснушки, пигментные пятна, сосудистые звездочки, а также вызванные обезвоживанием морщинки. Из-за утолщения рогового слоя могли забиться поры и появиться черные точки, неровный рельеф лица и тусклость.

Осень — сезон обновления и восстановления кожи. Важно использовать это время, чтобы повреждения и несовершенства не накопились, и самое суровое время года для кожи — зиму — можно было встретить во всеоружии

Наталья Радкевичкосметолог

Тем, кто страдает от сухости кожи, косметолог рекомендует сменить очищающее средство. Если летом более актуальны антибактериальные гели и матирующие тоники, то осенью стоит поменять их на мягкие очищающие пенки или кремы и увлажняющие тонеры.

В этих средствах не должно быть таких компонентов, как Alcohol Denat, Methanol, Ethanol/ Ethyl Alcohol, Isopropyl Alcohol. Добрую службу коже сослужат экстракты растений, натуральные растительные масла, бетаин, аллантоин, пантенол

Наталья Радкевичкосметолог

При обезвоживании кожи в уход нужно включить увлажняющие маски и сыворотки, продолжила косметолог. Гиалуроновая кислота, по ее словам, способна увлажнить роговой слой кожи и уменьшить количество мелких морщинок, вызванных сухостью.

«Людям с грубой и тусклой кожей следует использовать деликатные пилинги, — отметила врач. — Выбирать нужно средства с миндальной, лактобионовой, молочной кислотами и глюконолактоном. Эти компоненты действуют на поверхности кожи, не вызывая сильного шелушения и не повышая фоточувствительность кожи».

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По словам Радкевич, страдающим от высыпаний, повышенной чувствительности кожи людям следует использовать средства с пре-, про- и постбиотиками, которые поддерживают здоровый микробиом кожи, усиливают ее барьерные функции и уменьшают вероятность возникновения высыпаний.

Ранее косметолог Татьяна Бедаева назвала способы избавиться от мешков под глазами. Она посоветовала использовать лазерное омоложение.

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    Вера Владзиевская
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