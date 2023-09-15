В Москве IT-специалиста заподозрили в сливе данных о российских беспилотниках

В Москве IT-специалиста заподозрили в сливе данных о российских дронах

В Москве полиция задержала IT-специалиста одного из ведущих предприятий по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которого заподозрили в сливе конфиденциальных данных на сервисе GitHub. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, 36-летний задержанный подозревается в том, что, используя свое служебное положение, копировал информацию компании, относящуюся к коммерческой тайне. Эти сведения, а также пароли к учетным записям коллег он публиковал в интернете. Цель этих действий пока остается неизвестной.

В отношении IT-специалиста возбудили уголовное дело по части 4 статьи 274.1 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ с использованием своего служебного положения») УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

