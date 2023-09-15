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21:49, 15 сентября 2023Спорт

«Сочи» победил «Сибирь» в матче КХЛ

«Сочи» со счетом 4:2 победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Голкипер «Сочи» Михаил Бердин

Голкипер «Сочи» Михаил Бердин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Сочи» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 4:2. У хозяев заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Михал Криштоф, Борна Рендулич и Артем Николаев. У гостей голами отметились Николай Прохоркин и Тейлор Бек.

Далее «Сочи» примет на своей арене «Северсталь» 18 сентября. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Сибирь» днем ранее сыграет на выезде со СКА с 21:00.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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