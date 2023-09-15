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21:09, 15 сентября 2023Забота о себе

Врачи перечислили позволяющие снизить риск повторного инсульта правила

Невролог Ким: для профилактики повторного инсульта надо контролировать давление

Фото: Unsplash

Для профилактики повторного инсульта надо обязательно контролировать давление и стараться вести активный образ жизни, уверены нейрохирург Артур Ванг и невролог Энтони Ким. Эти и некоторые другие простые правила профилактики инсульта они перечислили изданию Huffpost.

По словам Ванга, регулярная физическая активность останавливает накопление холестериновых бляшек в артериях и позволяет избежать их закупорки. Врач рекомендовал для профилактики любых проблем с сердцем уделять упражнениям минимум 30 минут пять раз в неделю. Это могут быть прогулки, пробежки, катание на велосипеде, работа в саду или групповые тренировки.

Еще одной позволяющей снизить риск повторного инсульта привычкой нейрохирург назвал регулярный профилактический осмотр. По его словам, факторами риска развития этой патологии являются избыточный вес, высокий уровень холестерина и сахара в крови, гипертония. Если человек будет игнорировать диспансеризацию, он может никогда не узнать о превышении этих показателей.

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Также Ванг призвал перенесших инсульт обязательно соблюдать диету и в ограниченных количествах употреблять в пищу насыщенные жиры, сахар и соль. Рацион должен быть богат свежими фруктами, овощами, рыбой и небольшим количеством мяса, отметил он.

В свою очередь, невролог Ким назвал обязательным условием профилактики сердечно-сосудистых заболеваний регулярный контроль кровяного давления, поскольку гипертония — один из главных факторов риска развития инсульта. Помимо этого, по словам врача, стоит бросить курить и ограничить употребление алкоголя. «Эти привычки определенно увеличивают риск инсульта и сердечных заболеваний, если уж на то пошло. Они приводят к сужению кровеносных сосудов, что в конечном итоге может заблокировать приток крови к части мозга, что, по сути, и есть инсульт», — подытожил Ким.

Ранее народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о реабилитации после перенесенного инсульта. В настоящий момент актриса передвигается при помощи инвалидной коляски.

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    Наталья Обрядина
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