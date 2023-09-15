На Украине решили судить Януковича и Азарова

Прокуратура Украины решила судить Януковича и Азарова за российский флот в Крыму

На Украине решили судить бывшего президента республики Виктора Януковича вместе с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым за пребывание российского флота на территории Крыма. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

Следствие сообщает, что Янукович в 2010 году подписал соглашение, которое продлило на 25 лет срок нахождения флота России в Крыму, а Азаров подписал распоряжение об одобрении соглашения правительством страны.

По версии прокуратуры, обвиняемые нарушили закон «О международных договорах Украины», в связи с чем им предъявили обвинения по части 1 статьи 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса (УК) республики.

Ранее Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает проблемы со здоровьем, но стремится их скрыть с помощью поездок на Запад. По его словам, злые языки утверждают, что изменения во внешнем виде Зеленского связаны «с чрезмерным употреблением субстанций и пьянства».