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13:15, 15 сентября 2023Бывший СССР

На Украине решили судить Януковича и Азарова

Прокуратура Украины решила судить Януковича и Азарова за российский флот в Крыму

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На Украине решили судить бывшего президента республики Виктора Януковича вместе с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым за пребывание российского флота на территории Крыма. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

Следствие сообщает, что Янукович в 2010 году подписал соглашение, которое продлило на 25 лет срок нахождения флота России в Крыму, а Азаров подписал распоряжение об одобрении соглашения правительством страны.

По версии прокуратуры, обвиняемые нарушили закон «О международных договорах Украины», в связи с чем им предъявили обвинения по части 1 статьи 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса (УК) республики.

Ранее Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает проблемы со здоровьем, но стремится их скрыть с помощью поездок на Запад. По его словам, злые языки утверждают, что изменения во внешнем виде Зеленского связаны «с чрезмерным употреблением субстанций и пьянства».

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    Алевтина Запольская
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