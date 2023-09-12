Бывший премьер Украины рассказал о проблемах со здоровьем у Зеленского

Бывший премьер Украины Азаров: у Зеленского нарастают проблемы со здоровьем

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает проблемы со здоровьем, но стремится их скрыть с помощью поездок на Запад. Об этом рассказал бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«В самой Украине люди месяцами обсуждают изменившуюся внешность Зеленского, сравнивая его нынешний вид с тем, как он выглядел еще пару лет назад», — сказал он.

Азаров подчеркнул, что у главы государства изменился цвет лица, оно стало припухлым и с большим количеством морщин, и проблемы только нарастают. На видеозаписях видно, что президенту бывает трудно дышать и его движения заторможены.

По словам экс-премьера, злые языки утверждают, что изменения во внешнем виде Зеленского связаны не с переживаниями за народ и страну, а «с чрезмерным употреблением субстанций и пьянства».

Ранее глава государства сообщил, что в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стоит ждать хеппи-энда. «Мы потеряли много людей. У нас не будет хеппи-энда, мы должны это признать», — сказал украинский лидер.