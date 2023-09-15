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13:09, 15 сентября 2023Забота о себе

Найден дешевый способ избавиться от тараканов

The Sun: избавиться от тараканов можно с помощью смеси картошки, яйца и яда

Кадр: @lifeoftm / TikTok

С помощью смеси простых продуктов можно избавиться от тараканов, рассказала блогерша, ведущая аккаунт в социальной сети TikTok. На дешевый способ очистить жилье от насекомых, который она нашла, обратило внимание издание The Sun.

По словам девушки, она сделала смесь из одной сваренной картошки, одного вареного яйца и сахара, взяв все это в равных количествах и размяв. После она добавила в смесь аналогичный получившемуся объем борной кислоты.

Смешав все ингредиенты, она скатала из смеси небольшие шарики и разложила по углам дома в ячейках, на которые разделила большую картонную каретку для яиц. Она также посоветовала положить получившиеся ловушки в шкафы и на кухонные столы, но следить, чтобы до яда не добрались дети и животные. По словам блогерши, она воспользовалась этим методом год назад и с тех пор не видела в своем доме тараканов.

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    Александра Лисица
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