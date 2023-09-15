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10:30, 15 сентября 2023Путешествия

Названы самые популярные направления для отдыха в бархатный сезон

СберСпасибо: самыми популярными в бархатный сезон стали страны Ближнего Востока

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В СберСпасибо проанализировали данные по списанию бонусов в категории «Тревел» и назвали самые популярные направления для отдыха в бархатном сезоне 2023 года. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Топ-5 направлений по покупке авиабилетов внутри страны этой осенью возглавляет Сочи (17,2 процента), на втором месте — Санкт-Петербург (8,4 процента). Замыкают пятерку лидеров Москва, Калининград и Махачкала.

Доля международных перелетов относительно аналогичного периода 2022 года увеличилась вдвое и составила 17 процентов. Наиболее популярными направлениями стали страны Ближнего Востока — Ереван, Анталья, Стамбул и Баку. Также россияне посещают Минск.

В топ-5 городов России по бронированию отелей вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Во время зарубежных поездок клиенты чаще всего выбирают отели в Стамбуле, Ереване, Минске, Дубае и Баку — на долю этих городов приходится 47,6 процента всех списаний.

До Москвы, как и до Анапы, большинство предпочитает добираться на железнодорожном транспорте. В десятку востребованных ЖД-направлений также входят Новороссийск, Санкт-Петербург, Адлер, Владикавказ, Архангельск, Мурманск и Челябинск.

Сохраняется спрос и на туры — большинство туристов приобретает путевки в Турцию (43,6 процента), Египет (16,5 процента) и ОАЭ (14,3 процента).

Ранее юрист Ирина Минина предупредила, что с началом бархатного сезона обычно всегда наступает период активности мошенников. Она перечислила наиболее популярные уловки злоумышленников, а также объяснила, как не стать жертвой аферистов и сохранить деньги.

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    Екатерина Смирная
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