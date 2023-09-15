В Китае появилось «гигантское НЛО»

Weixin: в Китае открылся морской научный парк в форме гигантского НЛО

В Китае открылся самый большой в мире морской научный парк «Чжухай Чимелонг» — музей построен в форме гигантского НЛО. Об этом сказано на сайте Weixin.

В океанариуме живет более 100 тысяч морских животных. Чимелонг имеет общую длину около 650 метров, его площадь достигает примерно 400 тысяч квадратных метров. На планирование парка ушло десять лет, а на фактическое строительство — более пяти лет.

Музей может принимать более 50 тысяч посетителей в день. В нем установлено самое большое окно для аквариума в мире и самый большой живой коралловый бак. Ночью на здании включается подсветка и делает его похожим на большой космический корабль.

Ранее дом в виде космического корабля хотела построить американская бизнесвумен Ким Кардашьян. Однако ее план не увенчался успехом, поскольку звезда не успела уложиться в срок действия разрешения на строительство.

