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09:27, 15 сентября 2023Мир

Глава МИД Чехии предупредил об угрозе давления на Украину по переговорам

Глава МИД Чехии: Украина почувствует предательство при давлении по переговорам
Ян Липавский

Ян Липавский. Фото: Hannah McKay / Reuters

Украина будет считать себя преданной в случае давления странами Запада по переговорам. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Bloomberg.

«Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, то Запад проиграет, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной», — сообщил политик.

Он добавил, что перед Чехией стоит задача не «отложить войну», а лишить « Россию способности силой расширяться в Восточной Европе». При этом Липавский подчеркнул, что для Запада переговорной основой является «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал к сдержанности в оценке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам чешского лидера, информация о прорыве российской линии обороны украинскими военными не демонстрирует какого-то переломного момента.

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    Максим Габриелян
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