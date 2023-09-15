Главные модели 1990-х годов вышли вместе на подиум шоу Vogue

Главные модели 1990-х годов, а именно Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста, вместе вышли на подиум в рамках шоу Vogue World. Снимки с мероприятия публикует Daily Mail.

Легендарные манекенщицы, которые также попали на обложку последнего номера Vogue, прошлись по сцене в блестящих платьях, держась при этом за руки. Так, Кэмпбелл появилась в зеленом наряде с прозрачными вставками, а Кроуфорд в образе с бахромой из камней. В то же время для Тарлингтон подобрали серебристое платье со шлейфом, а для Евангелисты — аналогичный вариант с пайетками.

Известно, что шоу Vogue World состоялось в Лондоне, в нем участвовали и были приглашены множество знаменитостей. Среди гостей числились Кейт Мосс, рэпер Stormzy, актриса Софи Оконедо, хип-хоп-исполнительница FKA Twigs и другие инфлюэнсеры.

Ранее в сентябре Наоми Кэмпбелл также вышла на подиум в рамках Недели моды в Нью-Йорке в прозрачном наряде. Отмечалось, что манекенщица дефилировала в одежде, которую создала в коллаборации с брендом PrettyLittleThing. Она выбрала черное платье длины макси без рукавов, украшенное стразами.