В России опровергли использование деталей холодильников для военной техники

Специалисты назвали фейком данные о деталях бытовой техники в оружии России

В сети распространились сообщения о том, что Кремль якобы перевел Россию и ее экономику в состояние военного положения, а в процессе производства оружия и боеприпасов Москва вынуждена использовать детали бытовой техники. Специалисты опровергли тиражируемые сообщения и назвали такую информацию фейковой.

Соответствующие сведения были приведены в ролике на YouTube-канале украинского информационного агентства УНИАН, опубликованном 13 сентября. Авторы сюжета заявили, что работа российского военно-промышленного комплекса (ВПК) находится в критическом состоянии, а запасы техники исчерпаны. В качестве источника изложенных сведений был указан представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий, а именно его недавнее выступление на конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

Также журналисты привели высказывание министра торговли США Джины Раймондо на соответствующую тему: в мае прошлого года на слушаниях в Сенате она, ссылаясь на данные украинской стороны, сообщила, что российская военная техника якобы оснащена полупроводниками из посудомоечных машин и холодильников.

В действительности в Кремле неоднократно опровергали планы по введению военного положения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков докладывал, что подобный вопрос даже не обсуждается. «Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — говорил он.

В свою очередь различные военные эксперты высказывались о невозможности использования элементов бытовой техники в технике военной. Так, коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар счел подобную информацию фейковой. «Чтобы провести "пересадку", требуется, во-первых, специфическое оборудование, которое в "полях" с собой никто не возит. Во-вторых, нужно каким-то образом извлечь схему из бытовой техники, а это достаточно нетривиальная задача», — пояснил специалист. Похожее мнение выразил также другой источник «Газеты.Ru», представитель одного из крупнейших предприятий в России по производству электроники. Он отметил, что в теории пересадка компонентов возможна, но на практике почти нереализуема.

Опрошенные изданием эксперты также подчеркнули, что российские подрядчики Минобороны не испытывают дефицита компонентов, необходимых для производства военной техники. По их словам, американские санкции меньше всего повлияли военно-промышленный комплекс. «[Министерство торговли США] представляет информацию так, как будто санкции достигли своей цели, а на самом деле они ударили по другой мишени — по гражданской промышленности», — заметил генеральный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Кроме того, в репортаже УНИАН задействованы эпизоды выступлений президента России Владимира Путина, к примеру, в ходе встречи с военными корреспондентами в июне текущего года. Тогда глава государства, как сообщали агентства, рассказал о том, что в стране действительно в 2,7 раза увеличено производство основных видов вооружений, однако он объяснил, что это произошло за счет модернизации ВПК, начатой еще восемь лет назад — тогда власти выделили большие средства, постепенно приступили к переоборудованию предприятий и строительству новых.

Сообщения о том, что экономика России переведена на военное положение, а ВПК находится в критическом состоянии и военные вынуждены использовать детали бытовой техники в военной, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса «Лапша Медиа». «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.