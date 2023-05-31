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12:50, 31 мая 2023Россия

Кремль заявил об отсутствии обсуждений о введении военного положения

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг обсуждения о введении в России военного положения

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На данный момент нет никаких обсуждений о введении военного положения на территории всей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

После атаки беспилотников на Москву глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России необходимо ввести военное положение и использовать все предназначенные для этого ресурсы. Он объяснил, что украинское руководство использует террористические методы, и подчеркнул, что меры реагирования на подобные попытки атаки должны быть жестокими.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова главы Чечни.

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30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин уточнял, что здания оказались повреждены, к медикам за помощью обратились два человека.

В свою очередь в Минобороны России назвали эту атаку террористической и заявили, что всего в ней было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.

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    Никита Абрамов
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