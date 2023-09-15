Врач раскрыла россиянам правильные способы ухода за волосами
Трихолог Гелия Канафиева раскрыла россиянам правильные способы мытья головы. Соответствующий материал публикует издание РБК Life.
Врач отметила, что мыльное средство необходимо сначала вспенивать на ладонях и разводить небольшим количеством воды. После этого полученный раствор следует равномерно распределить по волосам, уточнила доктор.
При этом температуры воды при смывании должна быть равна 38-40 градусам. Эксперт пояснила, что при таком температурном режиме растворяется кожное сало, тщательно смывается грязь и улучшается кровообращение кожи головы. «Завершить мытье головы необходимо прохладной водой», — подчеркнула Канафиева.
Среди прочего, специалистка уточнила, что частота очищения локонов зависит исключительно от индивидуальных особенностей кожи и типа волос. По ее словам, обладателям жирного типа рекомендуется ежедневное мытье головы, которое поможет предупредить появление перхоти и воспаления.
При сухой коже и вьющихся или жестких локонах — частота мытья 2-3 раза в неделю, кому-то достаточно и 1 раза в неделю. При нормальной коже головы — обычно речь идет про 1 раз в 3 дня. Но, повторюсь: все очень индивидуально
Кроме того, Канафиева посоветовала промокать волосы полотенцем перед сушкой, нанести несмываемое средство и термозащиту. «Если сушим феном, то так: оптимальное расстояние от фена — 15-25 сантиметров. Струю воздуха направляйте от корней волос к концам под острым углом, так закроются чешуйки волоса и не повредится его сердцевина. Не забывайте переключать режимы по мере высыхания волос с горячего воздуха на теплый. Завершаем сушку всегда на холодном режиме», — заключила собеседница издания.
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