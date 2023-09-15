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17:20, 15 сентября 2023Ценности

Врач раскрыла россиянам правильные способы ухода за волосами

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Трихолог Гелия Канафиева раскрыла россиянам правильные способы мытья головы. Соответствующий материал публикует издание РБК Life.

Врач отметила, что мыльное средство необходимо сначала вспенивать на ладонях и разводить небольшим количеством воды. После этого полученный раствор следует равномерно распределить по волосам, уточнила доктор.

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При этом температуры воды при смывании должна быть равна 38-40 градусам. Эксперт пояснила, что при таком температурном режиме растворяется кожное сало, тщательно смывается грязь и улучшается кровообращение кожи головы. «Завершить мытье головы необходимо прохладной водой», — подчеркнула Канафиева.

Среди прочего, специалистка уточнила, что частота очищения локонов зависит исключительно от индивидуальных особенностей кожи и типа волос. По ее словам, обладателям жирного типа рекомендуется ежедневное мытье головы, которое поможет предупредить появление перхоти и воспаления.

При сухой коже и вьющихся или жестких локонах — частота мытья 2-3 раза в неделю, кому-то достаточно и 1 раза в неделю. При нормальной коже головы — обычно речь идет про 1 раз в 3 дня. Но, повторюсь: все очень индивидуально

Гелия Канафиеватрихолог

Кроме того, Канафиева посоветовала промокать волосы полотенцем перед сушкой, нанести несмываемое средство и термозащиту. «Если сушим феном, то так: оптимальное расстояние от фена — 15-25 сантиметров. Струю воздуха направляйте от корней волос к концам под острым углом, так закроются чешуйки волоса и не повредится его сердцевина. Не забывайте переключать режимы по мере высыхания волос с горячего воздуха на теплый. Завершаем сушку всегда на холодном режиме», — заключила собеседница издания.

Ранее в сентябре врач-дерматолог Фирас Аль-Ниайми раскрыла действенные способы избавиться от «гусиной кожи» из-за вросших волос. Для предотвращения данной проблемы специалистка посоветовала использовать отшелушивающие продукты во время принятия душа. Медик уточнила, что в список таких средств входят мочалка, специальная щетка и скраб.

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    Екатерина Ештокина
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