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15:33, 14 сентября 2023Ценности

Врач раскрыла способы избавиться от «гусиной кожи» из-за вросших волос

Фото: Matthew Moloney / Unsplash

Врач-дерматолог Фирас Аль-Ниайми раскрыла действенные способы избавиться от «гусиной кожи» из-за вросших волос. Соответствующая информация появилась в ее TikTok, который насчитывает более полумиллиона подписчиков.

В первую очередь доктор объяснила, что такое явление называют волосяным кератозом, который проявляется вследствие блокирования волосяных фолликулов. «Это может быть генетическое заболевание. Также оно часто выявляется у людей, страдающих экземой или астмой. Маленькие шишки на теле — это омертвевшие клетки кожи, которые закупоривают поры», — добавила она.

Для предотвращения данной проблемы специалистка посоветовала использовать отшелушивающие продукты во время принятия душа. Медик уточнила, что в список таких средств входят мочалка, специальная щетка и скраб.

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В заключение эксперт посоветовала наносить салициловую кислоту, масло чайного дерева, а также вулканический песок, которые помогают убрать ороговевший слой кожи.

Ранее в сентябре дерматолог и трихолог Наталия Жовтан назвала россиянам опасные последствия отсутствия ухода за бородой. Доктор предупредила, что неправильный уход за щетинистыми волосами на лице может привести к различным заболеваниям.

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    Екатерина Ештокина
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