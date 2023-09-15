В ФРГ раскрыли залог мира на Украине

Глава МО ФРГ: для мира на Украине нужны международные гарантии безопасности

Для мира на Украине нужны международные гарантии безопасности. Залог мира раскрыл глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передает Phoenix.

«Я убежден, совершенно убежден в том, что и для долгосрочного мира между Россией и Украиной нужны долгосрочные международные гарантии безопасности», — сказал он.

По его мнению, существенным аспектом является обещание Германии поддержать Украину в модернизации и реформировании ее будущих вооруженных сил.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в готовности Киева вести переговоры с Москвой в случае, если она выступит с подобным предложением. Он также пообещал, что США поддержат Украину и присоединятся к переговорам.