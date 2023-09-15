Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 15 сентября 2023Мир

В ФРГ раскрыли залог мира на Украине

Глава МО ФРГ: для мира на Украине нужны международные гарантии безопасности
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Для мира на Украине нужны международные гарантии безопасности. Залог мира раскрыл глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передает Phoenix.

«Я убежден, совершенно убежден в том, что и для долгосрочного мира между Россией и Украиной нужны долгосрочные международные гарантии безопасности», — сказал он.

По его мнению, существенным аспектом является обещание Германии поддержать Украину в модернизации и реформировании ее будущих вооруженных сил.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в готовности Киева вести переговоры с Москвой в случае, если она выступит с подобным предложением. Он также пообещал, что США поддержат Украину и присоединятся к переговорам.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали срок возвращения мобилизованных из зоны СВО

    Центробанк повысил ключевую ставку

    Суд отказался исключить журналиста Караулова из списка иноагентов

    Нападение с ножом на улице в Москве попало на видео

    Опубликован первый трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство»

    Появились кадры с места аварии с авто Управделами президента в центре Москвы

    Россиянам предложили компенсации за опоздавшие из-за атак БПЛА рейсы

    Путин высказался о танго при обсуждении Украины и США

    На Украине пожаловались на необходимость прятать технику от российских БПЛА

    Треть россиян рассказали об оптимистичных ожиданиях от будущего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости