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18:19, 15 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о возможном увеличении залога для арестованного Коломойского

«Страна.ua»: Коломойскому могут увеличить размер залога до 5,8 миллиарда гривен

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Арестованному на Украине олигарху Игорю Коломойскому могут увеличить размер залога до 5,8 миллиарда гривен (более 15 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на советника главы офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко.

Уточняется, что сумма, которую возможно назначат в качестве залога, соответствует размеру хищения, в котором обвиняют Коломойского.

Ранее олигарх отказался вносить залог в размере 500 миллионов гривен. Его адвокат отметил, что юристы будут подавать апелляцию, чтобы обжаловать решение суда.

2 сентября суд в Киеве арестовал бизнесмена на два месяца до 31 октября. Служба безопасности Украины обвиняет его по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

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    Алевтина Запольская
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