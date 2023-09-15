Стало известно о возможном увеличении залога для арестованного Коломойского

«Страна.ua»: Коломойскому могут увеличить размер залога до 5,8 миллиарда гривен

Арестованному на Украине олигарху Игорю Коломойскому могут увеличить размер залога до 5,8 миллиарда гривен (более 15 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на советника главы офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко.

Уточняется, что сумма, которую возможно назначат в качестве залога, соответствует размеру хищения, в котором обвиняют Коломойского.

Ранее олигарх отказался вносить залог в размере 500 миллионов гривен. Его адвокат отметил, что юристы будут подавать апелляцию, чтобы обжаловать решение суда.

2 сентября суд в Киеве арестовал бизнесмена на два месяца до 31 октября. Служба безопасности Украины обвиняет его по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.