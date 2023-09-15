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21:20, 15 сентября 2023Мир

В Белом доме высказались о возможности мирных переговоров по Украине

Белый дом: США не намерены вести переговоры по Украине без участия Киева
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Вашингтон не намерен вести переговоры об урегулировании на Украине без участия Киева, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов о том, возможны ли мирные переговоры на фоне отсутствия прогресса в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Салливан указал, что свою позицию по этому вопросу американская сторона озвучивает «со всех трибун, в том числе партнерам из числа стран Глобального Юга». «Ничего про Украину без Украины. Никто не собирается вести переговоры о будущем Украины без ее участия», — высказался он о вероятности диалога.

В Белом доме добавили, что Запад не будет навязывать решения Киеву.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией в случае, если Москва выступит с подобным предложением.

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    Марина Совина
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