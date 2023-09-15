В Белом доме высказались о возможности мирных переговоров по Украине

Белый дом: США не намерены вести переговоры по Украине без участия Киева

Вашингтон не намерен вести переговоры об урегулировании на Украине без участия Киева, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов о том, возможны ли мирные переговоры на фоне отсутствия прогресса в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Салливан указал, что свою позицию по этому вопросу американская сторона озвучивает «со всех трибун, в том числе партнерам из числа стран Глобального Юга». «Ничего про Украину без Украины. Никто не собирается вести переговоры о будущем Украины без ее участия», — высказался он о вероятности диалога.

В Белом доме добавили, что Запад не будет навязывать решения Киеву.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией в случае, если Москва выступит с подобным предложением.