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22:15, 15 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал ответить нарушающим правила Евросоюза соседям

Зеленский пообещал ответить соседним странам, нарушающим правила ЕС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним странам, нарушающим правила Европейского союза (ЕС). Заявление опубликовано в его официальном Telegram-канале.

Политик провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в котором обсудил вопросы доступа украинской агропродукции на европейский рынок.

Он выразил благодарность за решение ЕК не продлевать эмбарго на вывоз зерна, однако предупредил, что Киев отреагирует на несоблюдение этого решения. Президент подчеркнул важность работы европейского единства на двустороннем уровне, чтобы соседи поддержали Украину во время конфликта.

«А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Польши Моравецкий заявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго.

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    Марина Совина
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