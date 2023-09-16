Rebelión: конфликт на Украине является признаком экономического упадка США

Одним из признаков экономического упадка США является конфликт на Украине. Об этом пишет испанское издание Rebelión.

На американскую экономику влияет рост инфляции, а это стало следствием антироссийских санкций, говорится в материале. Отмечается, что из-за стремительного подъема цен на продукты цепочки поставок с Украины были сокращены или прекращены. Как подчеркивает автор, США в последние десятилетия пережили экономический спад и снижение своего глобального влияния.

Уточняется, что подобная тенденция связана с растущей конкуренцией со стороны других держав, таких как Китай и Россия, и формированием мощных силовых блоков, например, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Кроме того, упоминаются и внутренние проблемы США: экономическое неравенство, кризисы и политическая поляризация.

В августе стало известно, что Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7. Издание Financial Times предположило, что на саммите БРИКС лидеры стран планируют обсудить крупнейшее за десятилетие расширение группы.