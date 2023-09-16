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09:04, 16 сентября 2023Россия

В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

Депутат Шеремет обещал жесточайший ответ на удары ВСУ по Крыму ракетами Запада

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет рассказал, к чему приведут удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по полуострову, нанесенные западными ракетами. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что Запад не контролирует действия Киева, поэтому заявления стран, что ракеты будут применяться только в зоне военных действий, не стоят и ломового гроша.

«Страны, чьи ракеты применяются украинскими террористами для ударов по Крыму, стоит признать стороной военного конфликта и разорвать с ними дипломатические и торговые отношения. Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию», — обещал парламентарий.

По мнению политика, западным странам следует раз и навсегда осознать, что ни одна агрессивная выходка в отношении России не останется без ответа. «При этом наказание придет сторицей», — заключил он.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ВСУ нанесли удар по территории Крыма при помощи авиации. В результате ракетной атаки на судоремонтный завод в Севастополе произошло возгорание.

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    Марина Совина
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