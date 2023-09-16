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06:03, 16 сентября 2023Интернет и СМИ

Слова Зеленского об украинских беженцах назвали угрозой

Журналист из США Гринвальд назвал угрозой слова Зеленского о беженцах в Европе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом, прокомментировал заявление Владимира Зеленского об украинских беженцах на Западе. Об этом он высказался в подкасте System Update в социальной сети X (бывший Twitter).

Гринвальд назвал угрозой слова Зеленского о беженцах в Европе. По мнению журналиста, он словно говорит о наличии террористических ячеек, внедренных в некоторых странах. Гринвальд подчеркнул, что никто не знает, как отреагирует Киев на сокращение военной помощи.

«...Но никто не знает, что они могут начать делать, что они сделают с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране», — заключил журналист.

Ранее Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев при сокращении помощи Киеву. Он подчеркнул, что неизвестно, как отреагируют миллионы украинцев в европейских странах на то, что их страна «будет брошена».

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    Марина Совина
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