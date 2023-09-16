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17:18, 16 сентября 2023Силовые структуры

Инспекторы ДПС ранили пьяного росгвардейца с автоматом Калашникова

Shot: в Курске инспекторы ДПС ранили пьяного росгвардейца с автоматом

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Курске инспекторы ДПС ранили из табельного оружия сотрудника Росгвардии. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, 25-летний росгвардеец возвращался с работы домой на Lada Priora и проигнорировал требование инспекторов остановиться. В результате сотрудники ДПС на служебной машине начали преследовать мужчину.

По данным канала, нарушитель, который, предположительно, был пьян, остановился возле здания Росгвардии на Литовской улице, взял у своего коллеги автомат Калашникова и начал угрожать инспекторам. В ответ один из сотрудников ДПС сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного пистолета. Когда росгвардеец передернул затвор, один из инспекторов открыл по нему огонь.

Shot пишет, что раненого силовика госпитализировали. Его состояние не уточняется. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские и следователи.

Ранее в Москве сотрудник МВД случайно выстрелил из табельного автомата Калашникова в коллегу. Раненого полицейского госпитализировали, его напарника отстранили от службы. В отношении него начали проверку по факту неосторожного обращения с огнестрельным оружием.

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    Константин Лысяков
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