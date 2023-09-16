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13:44, 16 сентября 2023Культура

Эвелина Бледанс назвала причины запрета на въезд на Украину

aif.ru: Бледанс объяснила, что ей запрещен въезд на Украину из-за слов о Крыме

Фото: Александр Гальперин / Фотохост-агентство РИА Новости

Актриса Эвелина Бледанс в беседе с aif.ru рассказала, что когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, она обрадовалась и надеялась, что ее имя исчезнет из списка людей, которым запрещен въезд в страну. Однако ее, наоборот, внесли в новый санкционный список.

Бледанс считает, что причиной, по которой в ее отношении ввели новые ограничения, скорее всего, является именно ее позиция по полуострову. «Именно Крым — камень преткновения. Потому что я его все время прославляю. Восхищаюсь Крымом, делаю там свои проекты, просто радуюсь своему родному полуострову», — рассказала она.

Под первые санкции звезда попала из-за высказывания в 2000 году о том, что «Крым никогда не был украинским». Сейчас мнение уроженки Ялты не поменялось, она отмечает, что «Крым никогда не был украинским, мы там всегда говорили на русском».

В январе текущего года Бледанс уже заявляла, что ее не волнует попадание в санкционный список Украины. Указ о введении санкций против 198 человек президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 января.

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    Виктория Кошечкина
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