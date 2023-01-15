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18:16, 15 января 2023Бывший СССР

Бледанс отреагировала на украинские санкции фразой «я на Бали»

Телеведущая Бледанс сказала, что ей нет дела до введенных против нее санкций Украины

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Попадание в санкционный список Украины не волнует российскую актрису и телеведущую Эвелину Бледанс. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру». Бледанс сообщила, что ее не интересуют введенные ограничения, поскольку сейчас она находится на пляжном отдыхе за границей.

Указ о введении санкций против 198 человек президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 января.

Я на Бали, у меня ретрит, нафиг мне вообще ваш Зеленский?

Эвелина Бледансактриса, телеведущая

В перечень попали российские медийные персоны. Среди них журналисты Борис Корчевников, Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин, телеведущая Ангелина Вовк, военные корреспонденты Семен Пегов и Юрий Котенок. Также ограничения затронули переводчика Дмитрия Пучкова, актера Егора Бероева, певца Юрия Лозу, режиссера Андрея Кончаловского.

Срок действия санкций — десять лет. Они подразумевают блокировку активов, ограничение на въезд, экономические и финансовые ограничения. С попавшими в список будет запрещено иметь образовательные или спортивные контакты, транслировать развлекательные программы с их участием. Ко всему прочему, их лишат госнаград.

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Варвара Кошечкина
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