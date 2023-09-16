В Крыму вспомнили слова Молотова о начале войны в 1941 году после ударов ВСУ

Шонус прокомментировал удары ВСУ по Крыму словами Молотова

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами по полуострову Крым не испугают его жителей, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, передает РИА Новости.

Комментируя ситуацию, он произнес известную фразу Вячеслава Молотова о начале войны в 1941 году. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — вспомнил он.

По словам Шонуса, крымский народ никогда не откажется от жизни в составе России, и удары ракетами это не изменят. Он добавил, что сейчас в военных действиях участвует коллективный Запад, это подтверждают поставки ракет и другого оружия войскам Украины.

О том, что ВСУ нанесли удар по территории Крыма при помощи авиации, заявил ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Издание Страна.ua сообщило, что такие удары могли быть нанесены только с использованием западных дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP. В результате ракетной атаки на судоремонтный завод в Севастополе произошло возгорание.