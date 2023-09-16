В Крыму вспомнили слова Молотова о начале войны в 1941 году после ударов ВСУ
Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами по полуострову Крым не испугают его жителей, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, передает РИА Новости.
Комментируя ситуацию, он произнес известную фразу Вячеслава Молотова о начале войны в 1941 году. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», — вспомнил он.
По словам Шонуса, крымский народ никогда не откажется от жизни в составе России, и удары ракетами это не изменят. Он добавил, что сейчас в военных действиях участвует коллективный Запад, это подтверждают поставки ракет и другого оружия войскам Украины.
О том, что ВСУ нанесли удар по территории Крыма при помощи авиации, заявил ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Издание Страна.ua сообщило, что такие удары могли быть нанесены только с использованием западных дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP. В результате ракетной атаки на судоремонтный завод в Севастополе произошло возгорание.