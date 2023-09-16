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15:14, 16 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве рассказали о планируемом заседании Совета НАТО — Украина

Стефанишина: заседание Совета НАТО — Украина планируется в октябре

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Заседание Совета НАТОУкраина запланировано на октябрь. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, совет станет большой развернутой структурой, которая охватит гражданские и военные вопросы, его будут собирать на уровне лидеров. При этом она отметила, что в течение года орган проработает на уровне всех ключевых госструктур и министерств. «Уже в октябре планируется заседание Совета Украина — НАТО», — сказала Стефанишина.

Она добавила, что также предусматривается проведение консультаций, подобные проходили по вопросам безопасности в Черном море. Стефанишина предположила, что перед началом зимы будут еще такие мероприятия, Украина согласует их в ближайшее время.

Ранее стало известно, что на фоне прекращения зерновой сделки НАТО приняло решение усилить разведку в Черном море. Свою позицию альянс выразил в заявлении, сделанном по итогам Совета НАТО — Украина.

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    Кристина Есикова
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