В Киеве рассказали о планируемом заседании Совета НАТО — Украина

Стефанишина: заседание Совета НАТО — Украина планируется в октябре

Заседание Совета НАТО — Украина запланировано на октябрь. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, совет станет большой развернутой структурой, которая охватит гражданские и военные вопросы, его будут собирать на уровне лидеров. При этом она отметила, что в течение года орган проработает на уровне всех ключевых госструктур и министерств. «Уже в октябре планируется заседание Совета Украина — НАТО», — сказала Стефанишина.

Она добавила, что также предусматривается проведение консультаций, подобные проходили по вопросам безопасности в Черном море. Стефанишина предположила, что перед началом зимы будут еще такие мероприятия, Украина согласует их в ближайшее время.

Ранее стало известно, что на фоне прекращения зерновой сделки НАТО приняло решение усилить разведку в Черном море. Свою позицию альянс выразил в заявлении, сделанном по итогам Совета НАТО — Украина.