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05:51, 16 сентября 2023Экономика

На Западе заявили о росте доходов России

BI: доходы России растут благодаря росту цен на нефть

Фото: Unsplash

Россия получает большее количество доходов от продажи нефти в условиях роста цен на топливо. Об этом пишет журнал Business Insider.

Издание заявило о росте доходов России и привело данные Международного энергетического агентства, согласно которым в августе Москва заработала 17,1 миллиарда долларов от экспорта сырой нефти, что на 1,8 миллиарда больше июльского результата.

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Авторы статьи добавили, что рост доходов от нефти может дать России экономический импульс.

15 сентября цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре превысила 94 доллара за баррель впервые с 16 ноября 2022 года. Октябрьский фьючерс на нефть WTI превысил 90 долларов.

Центробанк России повысил прогноз средней стоимости нефти Urals до 60 долларов за баррель. Согласно среднесрочному прогнозу регулятора, до этого показатель составлял 55 долларов. При этом оценка стоимости российской нефти в 2025 и 2026 годах остается на уровне 55 долларов за баррель.

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    Марина Совина
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