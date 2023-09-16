«Спартак» вырвал победу у «Сочи» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Сочи» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 1:0. На первой добавленной ко второму тайму минуте забил защитник красно-белых Срджан Бабич.

После восьми матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Сочи» располагаются на 12-м месте, имея в активе шесть очков. Лидирует «Краснодар» с 18 очками.

В следующем матче «Спартак» примет столичное «Динамо», «Сочи» на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 23 сентября.