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21:02, 16 сентября 2023Спорт

«Спартак» вырвал победу у «Сочи» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Сочи» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 1:0. На первой добавленной ко второму тайму минуте забил защитник красно-белых Срджан Бабич.

После восьми матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Сочи» располагаются на 12-м месте, имея в активе шесть очков. Лидирует «Краснодар» с 18 очками.

В следующем матче «Спартак» примет столичное «Динамо», «Сочи» на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 23 сентября.

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    Анастасия Борисова
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