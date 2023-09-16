Турция отреагировала на включение в список использующих детей-солдат стран

МИД Турции: доклад Госдепа США c обвинениями в вербовке детей является клеветой

Министерство иностранных дел Турции осудило доклад Госдепартамента Соединенных Штатов, в котором страну обвинили в вербовке детей. В турецком внешнеполитическом ведомстве назвали подобные утверждения клеветой и пообещали ответить на включение страны в список использующих детей-солдат государств. Соответствующая информация появилась на сайте МИД.

«Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана — прим. "Ленты.ру"), которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой против Турции», — говорится в сообщении министерства.

Там же подчеркивается, что Анкара категорически отвергает все обвинения в вербовке детей, приписываемые стране, которая является участницей всех международных документов по защите прав несовершеннолетних, в том числе принятых в рамках ООН.

В турецком МИД выразили сомнения по поводу объективности источников, на основании которых Вашингтон обосновывает свои решения. В связи с этим ведомство пообещало, что Анкара даст необходимый ответ «на несовместимую с духом союзничества клевету».

Ранее Госдеп США обновил отчет о торговле людьми за 2023 год, в котором Турция указана как страна, которая использует детей-солдат.

